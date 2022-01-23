الخزعلي: أمريكا تستخدم السجون كرصيد لرفع نشاطها الإرهابي

2022/01/23 | 16:46 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص..أكد المحلل السياسي هيثم الخزعلي ، الاحد ، أن الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم السجون كرصيد إرهابي لها في المنطقة.وقال الخزعلي في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن “الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم السجون التي تحت حمايتها كرصيد إرهابي وتقوم بتجنيد نزلائها وتوظيفهم لتحقيق أهدافها الإرهابية في المنطقة”.وأضاف أن “الولايات المتحدة الأمريكية […]

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