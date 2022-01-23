"غايتنا الحفاظ على بقاء الدولة".. ماذا قال السيسي في احتفال عيد الشرطة؟

2022/01/23 | 16:49 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأحد، إن ما يعرف بـ"ثورة الـ25 من يناير" في عام 2011 "عبّرت عن تطلع المصريين، لبناء مستقبل جديد لهذا الوطن"، فيما قال إن "غاية" حكومته "الحفاظ على بقاء الدولة".

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