2022/01/23 | 16:51 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / د.حيدر سلمان || يجب: الدفع نحو استقرار المنظومة الامنية بايقاف التنقلات والتسريحات والاقالات غير الضرورية.منع التدخلات السياسية بالعمل الامني حيث لا دور له غير الاعاقة ولايحمل في ثناياه اي تطور لها.زيادة الحماية على نقاط جاذبة لعمليات داعش من اهمها السجون من سجن الحوت وابو غريب والتاجي وتسفيرات البصرة.زيادة حلقات […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مع تصاعد عمليات تنظيم داعش النوعية) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مع تصاعد عمليات تنظيم داعش النوعية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).