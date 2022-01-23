باريس سان جيرمان يصدر بياناً بشأن دوناروما

2022/01/23 | 16:56 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف باريس سان جيرمان، رسميًا، عن سبب غياب حارسه الإيطالي جيانلويجي دوناروما، عن مواجهة ريمس، اليوم الأحد، على ملعب حديقة الأمراء، ضمن مباريات الجولة 22 للدوري الفرنسي.

وكان دوناروما قد اشتكى من آلام في ربلة الساق خلال التدريبات الأخيرة.

وأصدر النادي الباريس بيانًا، أوضح من خلاله أن الحارس الإيطالي سيخضع لفحوصات جديدة خلال الـ48 ساعة المقبلة، من أجل معرفة تطور حالته، وبناءً عليه، سوف يبدأ كيلور نافاس خلال مباراة الليلة.

كما يغيب اللاعب البرازيلي، نيمار دا سيلفا، ولكن من المتوقع مشاركته في المباريات المقبلة مع النادي الباريسي.

ويأمل باريس سان جيرمان في استعادة نيمار بكامل جاهزيته قبل مواجهتي ريال مدريد بدور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

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