2022/01/23 | 16:56 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حسم الإسباني رافائيل نادال، أولى بطاقات التأهل لربع نهائي بطولة أستراليا المفتوحة، بعد تغلبه ،اليوم الأحد، على الفرنسي أدريان مانارينو.

وتمكن نادال، المرشح السادس للقب أولى البطولات الأربع الكبرى بالموسم، من هزيمة مانارينو بنتيجة 7-6 (16-14) و6-2 و6-2 في ساعتين و40 دقيقة.

وبفوزه تعادل نادال مع الأسترالي جون نيوكومب بخوض 14 مباراة في ربع نهائي بطولة أستراليا المفتوحة، في ترتيب يتصدره السويسري روجر فيدرر برصيد 15 مباراة.

ويواجه نادال في ربع النهائي الفائز بمواجهة الألماني ألكسندر زفيريف، المرشح الثالث للقب والكندي دينيس شابوفالوف المرشح الـ14.

ويسعى نادال، المصنف الخامس عالميا، للتتويج بلقب أستراليا المفتوحة الثاني في مشواره ورفع عدد ألقابه في بطولات الجراند سلام إلى 21، ليفض الشراكة مع غريميه الصربي نوفاك ديوكوفيتش وفيدرر وينفرد بكونه الأكثر حصدا لألقاب البطولات الكبرى في التاريخ.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نادال يحسم أولى بطاقات ربع نهائي أستراليا المفتوحة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نادال يحسم أولى بطاقات ربع نهائي أستراليا المفتوحة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).