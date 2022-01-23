السفير الأميركي لدى بغداد بمناسبة يوم القضاء العراقي: ركيزة أساسية للديمقراطية

2022/01/23 | 16:57 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

قالت السفارة الاميركية في بغداد، الأحد، أن القضاء يؤدي دوراً أساسياً في تطبيق الديمقراطية والاستقرار.

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وذكر بيان للسفارة، تلقى "ناس" نسخة منه، (23 كانون الثاني 2022)، "سُر سفير الولايات المتحدة في العراق ماثيو تولر بالإنضمام إلى ممثلين من السلطة القضائية العراقية والمجتمع الدبلوماسي الدولي بمناسبة يوم القضاء العراقي، لتكريم الخدمة العامة للقضاة في جميع أنحاء العراق".

وأضاف "كان من دواعي سرور السفير تولر الاعتراف بالدور الأساسي الذي تؤديه السلطة القضائية باعتبارها ركيزة أساسية للديمقراطية والاستقرار".

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