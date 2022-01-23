2022/01/23 | 16:57 - المصدر: وكالة المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة / نينوى..
نفى القيادي في الحشد الإيزيدي قادر مراد، الأحد، وجود عمليات خطف أو ترهيب للمواطنين في قضاء سنجار.
وقال مراد لوكالة / المعلومة/ إن “سنجار مستقرة أمنيا ولا توجد أي خروقات أو اعتداءات كما يحاول الإعلام الكردي تلفيقها”.
وأضاف أن “سنجار مستقرة أمنيا بفضل الحشد الشعبي وباقي الصنوف الأمنية، والمواطنين يلتمسون هذا الاستقرار”.
[…]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الإيزيدي: سنجار مستقرة أمنيا) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
نفى القيادي في الحشد الإيزيدي قادر مراد، الأحد، وجود عمليات خطف أو ترهيب للمواطنين في قضاء سنجار.
وقال مراد لوكالة / المعلومة/ إن “سنجار مستقرة أمنيا ولا توجد أي خروقات أو اعتداءات كما يحاول الإعلام الكردي تلفيقها”.
وأضاف أن “سنجار مستقرة أمنيا بفضل الحشد الشعبي وباقي الصنوف الأمنية، والمواطنين يلتمسون هذا الاستقرار”.
[…]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الإيزيدي: سنجار مستقرة أمنيا) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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