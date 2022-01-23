الحشد الإيزيدي: سنجار مستقرة أمنيا

2022/01/23 | 16:57 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / نينوى..نفى القيادي في الحشد الإيزيدي قادر مراد، الأحد، وجود عمليات خطف أو ترهيب للمواطنين في قضاء سنجار.وقال مراد لوكالة / المعلومة/ إن “سنجار مستقرة أمنيا ولا توجد أي خروقات أو اعتداءات كما يحاول الإعلام الكردي تلفيقها”.وأضاف أن “سنجار مستقرة أمنيا بفضل الحشد الشعبي وباقي الصنوف الأمنية، والمواطنين يلتمسون هذا الاستقرار”.[…]

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