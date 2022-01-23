النقل تبحث اطر التعاون المشترك بين تشكيلاتها

2022/01/23 | 17:00 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ بحثت وزارة النقل المتمثلة بمديري عام النقل الخاص عبد العظيم الساعدي ومدير عام تنفيذ المشاريع كريم الجابري، اليوم الاحد، اطر التعاون حول مرآب الناصرية الموحد وقال مدير عام الشركة عبد العظيم الساعدي ان “الزيارة جاءت لمناقشة المتعلقات التي تخص مرآب الناصرية الموحد لاسيما ان المرآب سيتم افتتاحه قريبا ليقدم خدمة متكاملة للمواطنين الكرام”.وبين […]

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