"من المذهل أنه بقي حياة".. حادثة نادرة في مطار أمستردام

2022/01/23 | 17:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عثرت الشرطة الهولندية في مدينة أمستردام على مسافر مختبئ في العجلة الأمامية لطائرة شحن آتية من جنوب أفريقيا، وفق ما أعلنت ناطقة، الأحد.

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