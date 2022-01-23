بالوثيقة.. الاتحاد الدولي للفروسية يدعم إجراءات نظيره العراقي

2022/01/23 | 17:04 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..عبر الاتحاد الدولي للفروسية، عن دعمه ومباركته لانعقاد المؤتمر الإستثنائي للهيئة العامة للإتحاد المركزي العراقي للفروسية.جاء ذلك بكتاب رسمي أبرقه الاتحاد الدولي للفروسية الى الهيئة العامة وبتوقيع الامين العام وتضمن أيضاً شكره للجمعية العمومية على عقد الاجتماع الاستثنائي و حل الهيئة الإدارية للاتحاد العراقي وفق قانون الاتحادات المركزي رقم 24 ولوائح الاتحاد […]

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