2022/01/23 | 17:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - الديوانية

شهدت محافظة الديوانية، اليوم الاحد، انقطاع تام في التيار الكهربائي.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، ان "محافظة الديوانية شهدت انقطاع تام للتيار الكهربائي، منذ ١٠ ساعات".

يشار الى، ان العراق خسر 7600 ميغاواط.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انقطاع تام للتيار الكهربائي في الديوانية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انقطاع تام للتيار الكهربائي في الديوانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).