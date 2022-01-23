2022/01/23 | 17:05 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 8mFUIP3U9OI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مسلسل بيتوتي الحلقة الرابعة . ماجد ياسين وانعام الربيعي في عمل كوميدي) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مسلسل بيتوتي الحلقة الرابعة . ماجد ياسين وانعام الربيعي في عمل كوميدي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).