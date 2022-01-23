2022/01/23 | 17:05 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 4W2xPlrgwRY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هل تنجح القوات الأمنية في تحصين سجني أبو غريب والتاجي؟) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. هل تنجح القوات الأمنية في تحصين سجني أبو غريب والتاجي؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).