القبض على قاتل شرطية في سامراء

2022/01/23 | 17:10 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قام بجريمة قتل فتاة تعمل (شرطية).

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