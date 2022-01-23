2022/01/23 | 17:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سجلت وزارة الصحة العراقية ،اليوم الاحد، ارتفاعاً طفيفاً بإصابات فيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة.

وقالت الوزارة في بيان، إن “مختبراتها سجلت 4931 إصابة جديدة، و2000 حالة شفاء و4 حالات وفاة”.

وسجلت الوزارة امس السبت، 4884 اصابة و6 وفيات و1704 حالات شفاء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة العراقية تسجل 4 وفيات و4931 اصابة جديدة بكورونا) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة العراقية تسجل 4 وفيات و4931 اصابة جديدة بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).