البلداوي: أمريكا وتركيا وقطر والإمارات تدير العملية السياسية العراقية

2022/01/23 | 17:13 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص..أكد عضو مجلس النواب السابق، محمد البلداوي، الاحد، أن الولايات المتحدة مع دول خليجية وإقليمية هي من ترتب لقاءات بعض القوى السياسية العراقية وتنفق الأموال عليها، فيما أشار إلى أن بوصلة العملية السياسية الحالية تتماشى مع أهداف تلك الدول.وقال البلداوي، لوكالة / المعلومة /، إن “دول الامارات وقطر وتركيا وأمريكا أصبحت […]

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