نوع من التوابل يقضي على دهون البطن “الحشوية”

2022/01/23 | 17:16 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..تشكل دهون البطن التي تعرف بـ”الحشوية” خطورة على صحة الإنسان، لكونها تطلق مواد ضارة في مجرى الدم، إلا أن دراسة حديثة كشفت تأثيرا فعالا لنوع من التوابل في القضاء عليها.وتتموضع الدهون “الحشوية” في تجويف البطن، حيث تغطي الأعضاء الحيوي مثل الكبد، وتعيق عملها، كما أنها تبث مواد ضارة في الدم بما يمكن […]

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