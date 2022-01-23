البحرية الأميركية توقف سفينة تحمل مواداً قد تستخدم في صنع المتفجرات

2022/01/23 | 17:19 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت البحرية الأميركية انها أوقفت سفينة خرجت من إيران تحمل موادا يمكن استخدامها لصنع متفجرات في المياه الدولية بخليج عمان.

ونقلت وكالة الانباء الفرنسية عن البحرية الاميركية تأكيدها ان السفينة التي كانت تحمل أربعين طنا من سماد اليوريا وهو مركب كيماوي للاستخدام الزراعي يعرف عنه أيضا بأنه مادة خام لصنع المتفجرات مبينة ان السفينة خرجت من إيران وتحركت في اتجاه كان يستخدم في السابق لتهريب أسلحة إلى المتمردين الحوثيين في اليمن.

وأضافت البحرية الاميركية ان السفينة ذاتها أوقفت العام الماضي عندما كانت تحمل آلاف الأسلحة وتم تسليمها لخفر السواحل اليمني.

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