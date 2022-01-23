النقل تعلن احصائيات الطائرات المغادرة مطار بغداد الدولي خلال العام الماضي

2022/01/23 | 17:20 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت وزارة النقل/ الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية، اليوم الأحد، احصائيات الطائرات المغادرة مطار بغداد الدولي من تاريخ 2021/1/1 ولغاية 2021/12/31.وبين مدير عام الشركة نزار ابراهيم الزيادي، في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، ان “عام 2021 عاماً حافلاً بالإنجازات التي حققتها الشركة في مجال تقديم الخدمات الجوية لشركات الطيران من خلال توفير […]

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