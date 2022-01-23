شاهد.. إنقاذ حياة كلبة باستخدام النقانق وطائرات

2022/01/23 | 17:20 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انزلق طوق الكلبة ميلي وعلق في مسطحات طينية خطيرة في هامبشاير بإنجلترا.لكن المتطوعين توصلوا إلى حل مبتكر (ولذيذ) لإعادتها إلى المنزل.

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