2022/01/23 | 17:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالله_عطية_شناوة من الفرضيات الراسخة في مجتمعات العالم الثالث، والعربية منها على وجه خاص، أن المجتمع يتشكل على الصورة التي تريدها السلطة: ((الناس على دين ملوكهم)).ويتبنى هذه الفرضية كلا من السلطة والمعارضة في هذه المجتمعات، الأولى بهدف تكريس دورها كمالكة قرار لا ينازع، وتكريس صورتها في الذهنية العامة، آمرة ناهية مقررة، قادرة على صنع الحياة بما فيها من أفكار وعلاقات ومفاهيم وقيم على الصورة التي تريد، ولا را ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الملوك على دين شعوبهم - عبدالله عطية شناوة) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الملوك على دين شعوبهم - عبدالله عطية شناوة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).