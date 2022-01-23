‏الصحة تستبعد فرض حظر جزئي وتتحدث عن توصية بايقاف الدوام

2022/01/23 | 17:56 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكدت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الأحد، عدم وجود توصية بايقاف الدوام في المدارس بعد ارتفاع الإصابات بكورونا، فيما استبعدت فرض حظر جزئي.وقال مدير الصحة العامة رياض عبد الأمير، إن “الوزارة لا تعتمد على عدد الإصابات كمؤشر خطر، حيث إن عدد الفحوصات اليومية غير ثابت، لذلك فإن عدد الإصابات لا يعطي مؤشراً على خطورة […]

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