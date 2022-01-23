الفتح “سلابيح  الصحراء” دخلت بغداد بحجة حماية احزاب الخنجر والحلبوسي

2022/01/23 | 18:02 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… طالب تحالف الفتح ، الأحد، الحكومة العراقية والجهات الأمنية والاستخبارية بكشف هويات “أشباح الصحراء”، فيما أكد أن الضعف الحكومي يقف وراء توغل هذه العناصر إلى بغداد.وقال عضو التحالف، محمود الحياني، لوكالة /المعلومة/، إن “مجاميع سلابيح لصحراء قدمت من الصحراء الغربية بحجة حماية مقار عدد من الاحزاب، التابعة للخنجر والحلبوسي “، مشيراً إلى […]

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