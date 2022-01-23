تقرير أميركي: الهجوم على سجن غويران قاده مقاتلون عراقيون

2022/01/23 | 18:02 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال تقرير أميركي ان الهجومين المعقدين اللذين شنهما تنظيم داعش في العراق وسوريا هما الأكبر منذ انهيار الخلافة الداعشية قبل ثلاث سنوات.

وذكرت قناة “اي بي سي” الأميركية أن الهجوم على سجن غويران في الحسكة السورية قاده مقاتلون عراقيون.

واعتبر التقرير الاميركي، أن هذه الهجمات الجريئة تشير إلى أن المسلحين قد تم تنشيطهم بعدما اعتمدوا على مستوى منخفض من التمرد في العراق وسوريا خلال السنوات القليلة الماضية.

ونقل التقرير عن قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، قوله ان تنظيم داعش حرك غالبية خلاياه النائمة من اجل تنظيم عملية اختراق السجن.

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