الكاظمي: نستذكر التضحيات الوطنية من أجل العدالة وإحقاق الحق

2022/01/23 | 18:02 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استذكر رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ،اليوم الأحد، التضحيات الوطنية التي قدمها القضاة من أجل العدالة ومكافحة الفساد وإحقاق الحق.

وقال الكاظمي في يوم القضاء العراقي, إن القضاة العراقيين تشهد لهم ساحات العدل والقانون وقدموا الكثير من التضحيات لتأسيس قيم الدولة وهيبتها, مؤكدا أن ‏تطوير الأداء القضائي عنصر أساس في مسيرة الإصلاح وفرض القانون.

في ذكرى يوم القضاء نحيي قضاتنا الذين تشهد لهم ساحات العدل والقانون.



ونستذكر بمزيد من الفخر والاعتزاز شهداءنا من القضاة، وتضحياتهم الوطنية الكبيرة من أجل العدالة ومكافحة الفساد وإحقاق الحق والتأسيس لقيم الدولة وهيبتها.تطوير الأداء القضائي عنصر أساس في مسيرة الإصلاح وفرض القانون.

— Mustafa Al-Kadhimi مصطفى الكاظمي (@MAKadhimi) January 23, 2022

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