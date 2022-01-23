السيسي يحيل

2022/01/23 | 18:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إحالة المستشارة بالنيابة الإدارة، نهى الإمام المعروفة بـ"سيدة المحكمة" إلى المعاش، بحسب ما ورد في "الجريدة الرسمية".

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