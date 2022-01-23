بعد هجوم العظيم.. بيان لمكافحة الإرهاب يعلن فيه قتل واعتقال المئات من الإرهابيين

2022/01/23 | 18:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

شهد جهاز مُكافحة الإرهاب خلال العامين المنصرمين تصعيدآ كبيرآ في جهوده وفعالياته، وكانت الحصيلة كالآتي:

أولاً.



عدد الواجبات المنفذة { ٦٩٤ }ثانيًا.



عدد قتلى تنظيم داعـش {٣٤٣}

ثالثًا.



عدد الإرهابيين الملقى القبض عليهم {٦٢٢} إرهابي ، وأحيلوا الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل.

رابعًا.



عدد مضافات العدو المُدمرة {٤٤٢} مضافة

خامسًا.



عدد الضربات الجوية المُنفذة {٥٩٥}

إن هذه الإحصائية مُثبتة بشكل رسمي لدى المجلس الوزاري للأمن الوطني، وأغلب هذه العمليات موثقة من قبل إعلام جهاز مُكافحة الإرهاب والوكالات والقنوات الاخبارية كما وحرص الجهاز على عرض ما يُمكن عرضه للمواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي ونؤكد أن الجهاز لم يُعلن عن الكثير من الواجبات لدواعي أمنية تخص عملياتنا النوعية.

جهاز مُكافحة الإرهاب يؤكد جاهزيته التامة لمواجهة أي خطر مُحدق بالعراق شعبًا وأرضًا، وأن محاولة العدو تهويل الأخبار المفبركة ماهي إلا رسائل نفسية خائبة سعيآ للحصول على موطئ قدم له من جديد.سنهزم الإرهاب بقوتنا وعزيمتنا ومؤازة شعبنا، وستكشف لكم الأيام كيف سنلقن بقايا داعـش دروسآ تأديبية قاسية مطلع الأيام المُقبلة .

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