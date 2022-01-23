نجدة بغداد تصدر بياناً بعد تداول فيديو لضابط يشهر سلاحه على صاحب بسطية

2022/01/23 | 18:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أصدرت مديرية نجدة بغداد، اليوم الأحد، بيانا بشأن تجاوز أحد منتسبيها على أحد أصحاب البسطيات.

وقال إعلام المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم) "تناولت بعض الصفحات ان ضابط منسوب الى مديريتنا قام بالتجاوز على احد المواطنين لذا نحب ان نبين انه غير منسوب الى مديريتنا وان من واجب رجل الامن هو التعامل الحسن واداء الخدمة للمواطن الكريم وان اي تصرف خاطئ لا يمثل سلوك اخوتكم في القوات الأمنية التي تسعى ليلا ونهارا على امنكم وسلامتكم".

وأضاف "حيث تم توجيه دوريات النجدة الى محل الحادث بأمر واشراف مدير نجدة بغداد لواء الشرطة الحقوقي عبد الكريم إسماعيل الغراوي المحترم وإقامة دعوى أصولية وفق الضوابط القانونية".

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