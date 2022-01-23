التجارة تطلق وجبة جديدة من السلة الغذائية لثلاث فئات

2022/01/23 | 18:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

وجه وزير التجارة علاء الجبوري، اليوم الاحد، باطلاق وجبة جديدة من السلة الغذائية لدور الايتام والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة.وذكرت الوزارة، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "الوزير الجبوري وجه ادارة الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية باطلاق وجبة جديدة من السلة الغذائية لدور الايتام والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة في بغداد والمحافظات وبشكل عاجل .وأكد الجبوري بحسب البيان، ان "اطلاق الوجبة الجديدة ، يأتي في اطار الاهتمام بتلك الشرائح وتلبية احتياجاتهم الاساسية من الغذاء للتخفيف من معاناتهم وبما يحتمه الواجب الشرعي والانساني تجاههم".ولفت الى ، ان "الوجبة تتضمن 7 مفردات وهي الرز والطحين والسكر وزيت الطعام والحمص والمعجون والفاصولياء او العدس والتي ستسهم في تلبيه احتياجات هذه الشرائح".موجها "ملاكات الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية بـ"الاسراع بتوزيع الوجبة من اجل تلبية احتياجاتهم".وأكد أن "الوزارة وضعت خطة وبتوجيه من رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي لتامين الأمن الغذائي الذي يأتي في صدارة أولويّات الحكومة والاسراع في توزيع مفردات السلة الغذائية وايصالها الى مستحقيها للمشمولين بنظام التموين".واعلن وزير التجارة يوم امس السبت، عن اطلاق وجبة جديدة من السلة الغذائية الى العائلات النازحة في المخيمات لتلبية احتياجات النازحين، بالتزامن مع الاوضاع التي يعيشوها جراء انخفاض درجات الحرارة وتساقط الثلوج وتأثير ذلك على وضعهم المعيشي"فضلا توجيه شركة المواد الغذائية ، بـ"توزيع 2500 سلة غذائية على العائلات الفقيرة بالتنسيق مع الشركة المستثمرة لملف السلة الغذائية.

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