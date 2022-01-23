انتصارات مهمة لمصافي الشمال وغاز الجنوب والبحري في ممتاز الطائرة

2022/01/23 | 18:12 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..حقق فريق مصافي الشمال الاحد، فوزا مهماً على فريق اربيل بثلاثة اشواط لواحد في المباراة التي جرت احداثها في قاعة البيشمرگة بمحافظة السليمانية ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الممتاز للكرة الطائرة.وتقدم مصافي الشمال بشوطين ( 25-20) و (25-15) و قلص الفارق فريق اربيل وحسم الشوط الثالث لصالحه ( 25-23) وعاد المصافي […]

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