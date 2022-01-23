الديمقراطي الكردستاني يحدد الأسبوع المقبل موعدًا لحسم مرشح رئاسة الجمهورية

2022/01/23 | 18:20 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

حدّد الحزب الديمقراطي الكردستاني، موعد حسم مرشح رئيس الجمهورية.

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وقال عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني مهدي عبد الكريم في تصريح للوكالة الرسمية وتابعه "ألترا عراق"، إنه "من المؤمل خلال الأسبوع المقبل حسم مرشح رئاسة الجمهورية من قبل الحزب الديمقراطي والاتحاد الكردستاني والمجيء به إلى بغداد"، مبينًا أن "الحزبين لديهما مدة لغاية 9 شباط/فبراير للاتفاق على مرشح رئاسة الجمهورية".

وأوضح أنّ "الأسماء المطروحة من قبل الاتحاد الوطني، برهم صالح ولطيف رشيد، أما من قبل الحزب الديمقراطي فمرشحه هوشيار زيباري، فضلًا عن أسماء أخرى من المستقلين".

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مصدر الفيديو: S00iP_xRgHI

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