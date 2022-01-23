الأمم المتحدة تحدد 5 أزمات تشكل “الجانب المظلم” من العالم

2022/01/23 | 18:20 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من 5 أزمات قال إنها تشكل “الجانب المظلم” من العالم.جاء ذلك في تدوينة على صفحته الرسمية على “تويتر”، اليوم الأحد، أكد فيها على أهمية تكاتف العالم لإعادة تسمية الأشياء بمسمياتها.وشدد أمين عام الأمم المتحدة على أن استعادة الأخلاق والكرامة الإنسانية أصبحت واجبا على الجميع.[…]

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