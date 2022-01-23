الداخلية توجه بمحاسبة ضابط اعتدى على مواطن في بغداد

2022/01/23 | 18:21 - المصدر: السومرية نيوز

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وجه وزير الداخلية عثمان الغانمي ، اليوم الاحد، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق ضابط اعتدى على مواطن في بغداد .

وقال المكتب الاعلامي لوزير الداخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "وزير الداخلية عثمان الغانمي وجه، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق ضابط برتبة نقيب بعد قيامه بالاعتداء على احد المواطنين في العاصمة بغداد".

واضاف ان "الوزير أمر بايداع هذا الضابط بالتوقيف وتشكيل مجلس تحقيقي بحقه".وقد تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي فديو يوثق هذا الضابط وهو يتجاوز على مواطن كما حاول اشهار سلاحه في الوقت ذاته.

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