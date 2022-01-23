بعد إلغاء عرضها.. أديل تفاجئ معجبيها بمكالمة عبر

2022/01/23 | 18:22 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قامت أديل بإجراء مكالمة عبر تطبيق "فايس تايم" مع مجموعة من المعجبين، بعد أن اضطرت المغنية البريطانية إلى تأجيل عرضها في لاس فيغاس.

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