اجراءات الحجر الصحي تمنع المنتخب الوطني من أداء وحدته التدريبية في طهران

2022/01/23 | 18:28 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أعلن الاتحاد العراقي بكرة القدم، أن المنتخب الوطني لن يتمكن من أداء وحدته التدريبية مساء اليوم بسبب اجراءات الحجر الصحي في طهران.وقال المنسق الاعلامي لاتحاد الكرة محمد عماد في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “منتخبنا الوطني دخل في الحجر الصحي لمدة 24 ساعة حتى ظهور نتيجة المسحة التي اجريت للوفد كاملاً”.واوضح ان […]

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