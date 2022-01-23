2022/01/23 | 18:28 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ نينوى كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الأحد، عن ضبط واستقدام 10 موظفين بينهم مديران على خلفية استقطاع مبالغ برواتب موظفين ومتقاعدين في نينوى.وقالت الهيئة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنها “كشفت عن ضبط حالات استقطاع مبالغ من رواتب المُوظَّفين والمُتقاعدين في عددٍ من دوائر مُحافظة نينوى”، مُبيّنةً أنّ “تلك الاستقطاعات تمَّت …

ظهرت المقالة النزاهة تضبط استقطاعاً في رواتب شريحتين بنينوى أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة تضبط استقطاعاً في رواتب شريحتين بنينوى) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة تضبط استقطاعاً في رواتب شريحتين بنينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).