إجرام بغداد تحرر مختطفاً وتلقي القبض على خاطفه

2022/01/23 | 18:28 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت مكافحة اجرام بغداد، الاحد، عن تحرير مختطف والقاء القبض على الخاطف في منطقة الاعظمية.وذكرت المديرية في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “بعد أن استخبرت مفارز مكتب مكافحة اجرام الأعظمية حسب نداء السيطرة المركزية حول وجود جريمة خطف لأحد المواطنين ضمن منطقة الاعظمية، ولأهمية الموضوع تم تشكيل فريق عمل …

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