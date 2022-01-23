2022/01/23 | 18:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#امال_قرامي يحق لنا اليوم، أن نحلم بتطوير طرائق التفاعل بين السياسي، والمواطنين/ت وأن يُنظر إليهم على أساس أنّهم شركاء في السلطة وأصحاب قول مسموع ورأي يُحترم.ويحقّ لنا أيضا التساؤل، عن وجاهة إطلاق الاستشارة الإلكترونية في هذا السياق المخصوص الذي تمرّ به البلاد، ومدى توفر إمكانية النفاذ إليها بيسر بالنسبة إلى جميع التونسيين والتونسيات فضلا عن نقد الأسئلة الموجّهة التي تضمّنتها والتساؤل عن مدى نجاعت ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاستشارة الإلكترونية؟ - امال قرامي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاستشارة الإلكترونية؟ - امال قرامي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).