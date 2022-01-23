اساطير:1) اسطورة اوديپ Oedipus - مالوم ابو رغيف

2022/01/23 | 18:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مالوم_ابو_رغيف لعل اشهر شخصية اسطورية من موروث الاساطير اليونانية هي شخصية اوديپ ذلك ان سيگمنت فرويد استخدمها للإشارة الى غريزة الطفل الميال الى التعلق بحب امه وبغض ابيه، مع ان اوديپ بريء من هذه العقدة براءة الذئب من دم يوسف كما سنرى من احداث هذه الأسطورة الأكثر تراجيديا في الادب الاغريقي.اللعنة الاولىتبدأ التراجيديا عندما تحط اللعنة على الاب لايوس والام جوكاستا وهي من احفاد الرجال المزروعين(قتل كادم ......





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