جانفي شهر الإنتفاضات الشعبية - الديمقراطية الجديدة(النشرة الشهرية)

2022/01/23 | 18:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#الديمقراطية_الجديدة(النشرة_الشهرية) جانفي 1978/جانفي 1984 /جانفي2008/ (من ارشيف الشيوعيين الماويين =جريدة "الديمقراطية الجديدة " جانفي 2009)مرت31 سنة على الإضراب العام الذي شنه الاتحاد العام التونسي للشعل يوم الخميس 26 جانفي 1978 والذي تحول إلى عصيان مدني واجهته السلطة بإطلاق النار على المتظاهرين مما تسبب في سقوط العديد من الضحايا وسجن المئات من النقابيين.



كما مرت 25 سنة تقريبا على إنتفاضة الخبز التي إنطلقت من الجنوب الغ ......





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