2022/01/23 | 18:30 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

وجه وزير الداخلية عثمان الغانمي، الاحد، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق ضابط اعتدى على مواطن في بغداد.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وذكرت الوزارة في بيان، تلقاه "ناس" (23 كانون الثاني 2022)، ان "الوزير عثمان الغانمي باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق ضابط برتبة نقيب بعد قيامه بالاعتداء على احد المواطنين في العاصمة بغداد، حيث أمر سيادته بايداع هذا الضابط بالتوقيف وتشكيل مجلس تحقيقي بحقه".

هذا وقد تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي فديو يوثق هذا الضابط وهو يتجاوز على مواطن كما حاول اشهار سلاحه في الوقت ذاته.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحرك من الداخلية إزاء فيديو ’الضابط والمواطن’.. إجراء ’صارم’ من الغانمي) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحرك من الداخلية إزاء فيديو ’الضابط والمواطن’.. إجراء ’صارم’ من الغانمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).