2022/01/23 | 18:35 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاتحاد الكردستاني يثبت برهم صالح مرشحا وحيدا لرئاسة الجمهورية

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