2022/01/23 | 18:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت مصادر دبلوماسية لوكالة "رويترز"، الأحد، إن المقترحات التي قدمها وزير الخارجية الكويتي إلى لبنان، تركز على اتفاقية الطائف وتطبيق قرارات مجلس الأمن والالتزام بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في موعدها.

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