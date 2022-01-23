شركة هندوستان بتروليوم الهندية ترفع وارداتها من النفط العراقي بنسبة 45 بالمائة

2022/01/23 | 18:36 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة ..كشف تقرير لوكالة رويترز ، الاحد، ان شركة هندوستان بتروليوم الهندية سترفع وارداتها من النفط العراقي بنسبة 45 بالمائة عام 2022 حيث ستشتري المصفاة 3.2 مليون طن او نحو 64 الف برميل يوميا من العراق هذا العام ارتفاعا عن 44 الف برميل يوميا عام 2021 .ونقل التقرير الذي ترجمته وكالة / […]

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