2022/01/23 | 18:37 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قوة من وكالة الاستخبارات تفتش مكان الضربة الجوية جنوبي الحضر وتعثر على جثتين للإرهابيين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/01/23 | 18:37.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قوة من وكالة الاستخبارات تفتش مكان الضربة الجوية جنوبي الحضر وتعثر على جثتين للإرهابيين) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قوة من وكالة الاستخبارات تفتش مكان الضربة الجوية جنوبي الحضر وتعثر على جثتين للإرهابيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).