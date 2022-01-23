رسالة من رئيس مجلس القضاء يتعهد بها بتطبيق الدستور

2022/01/23 | 18:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

وجه رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، اليوم الأحد، رسالة بيوم القضاء يتعهد بها بتطبيق الدستور.

وقال إعلام القضاء في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "رئيس مجلس القضاء الاعلى يشكر باسمه ونيابة عن قضاة العراق جميع المهنئين (بيوم القضاء العراقي) في الثالث والعشرين من كانون الثاني ويتمنى لهم كل التوفيق والنجاح".

وأضاف "وبهذه المناسبة يتعهد القضاء العراقي بانه سوف يكون عند حسن ظن من وثق به واحتكم اليه على وفق مبادئ العدل والانصاف وتطبيق الدستور والقانون بحياد تام".

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