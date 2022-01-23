الاستخبارات تعلن تفاصيل ما خلفته ضربة جوية استهدفت قياديين بداعش بالحويجة أمس

2022/01/23 | 18:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

استكمالا للضربة الجوية يوم امس تم اخراج قوة من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية لغرض الكشف المكاني على محل الحادث .... وتبن العثور على مايلي ١-وجود جثتين احداها واضحة المعالم والثانيه محروقه ومتفحمةبالكامل من اثر الضربه الجثه واضحة المعالم تبين انها ترتدي حزام ناسف شخصي تمت المعالجة من قبل الجهد الهندسي وتفجيره ٢-العثور على قنبرتين هاون شبه محترقات تم تفجيرهن من قبل الجهد الهندسي ٣- العثور على بقايا عبوتين لاصقتين تم تفجيرها من قبل الجهد الهندسي ت٤-العثور على بقايا رمانات يدوية عدد اثنين ٥- بندقية M16 محترقه بالكامل ومتفحمة داخل السياره ٦-عجلة بكيب قماره بدون ارقام ورقم الشاصي مشوهه تم نقل الجثث من قبلنا وسنوافيكم لاحقا بالتفاصيل

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