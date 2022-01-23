بسبب كورونا.. تعذر التحاق علي فائز مع المنتخب الوطني

2022/01/23 | 18:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلن المديرُ الإداري للمنتخبِ الوطنيّ، غيث مهنا، اليوم الأحد، تعذر التحاق علي فائز مع المنتخب الوطني، جراء التأكد بإصابته بفيروس كورونا.

وأوضح مهنا، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "لاعب المُنتخبِ الوطنيّ (علي فائز) المُحترف في صفوفِ نادي القادسية الكويتي سيغيبُ عن التواجد مع المنتخبِ الوطني لمواجهتي إيران ولبنان ضمن التصفياتِ الآسيويّة المُؤهلة الى نهائيّاتِ كأس العالم".

وأضاف، أن "ذلك جاء بعد التأكّدِ من إصابتهِ بفيروس كورونا، بعد أن أظهرت فحوصاتُ المَسحةِ الأخيرة للاعب، التي أجراها اليوم في الكويت، أنه مصابٌ، وبالتالي يَتعذّر عليه الالتحاقُ مع المنتخبِ الوطني، وسيخضعُ لأخذِ العِلاجاتِ اللازمة من أجل الشِفاءِ والعودة إلى الملاعب".

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