وزير الدفاع يكشف عن تفاصيل الإجراءات المتخذة لمعالجة الخلل الأمني

2022/01/23 | 18:43 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف وزير الدفاع جمعة عناد ،اليوم الأحد، عن تفاصيل الاجراءات التي سيتم العمل بها بعد الخرق الأمني الأخير في ديالى.

وقال عناد في تغريدة على تويتر أرفقها بمقطع مصور عن زيارته الى ديالى وعلق من خلالها على الخرق الأمني الذي راح ضحيته أحد عشر جنديا بينهم ضابط في منطقة حاوي العظيم الواقعة شمالي بعقوبة قال انه أجرى زيارة تفقدية للمنطقة التي تعرضت احدى نقاطها للحادث.

واطلع وزير الدفاع على الطبيعة الجغرافية للموقع وانتشار نقاط المراقبة وعن كيفية حدوث الخرق الأمني فضلا عن إحالة المقصرين الى التحقيق مضيفا ان العمل سيتواصل لتحصين مواقع الواجبات والمقرات العسكرية لتفويت الفرصة على ما تبقى من الخلايا الإرهابية.

سنواصل العمل على تحصين مواقع الواجبات والمقرات العسكرية لتفويت الفرصة على ما تبقى من الخلايا الإرهابية المفلسة.كما حضرت مجلس عزاء في قرية أم الكرامي أقامه شيوخ ووجهاء القرية ترحماً على ارواح الشهداء الأبرار.

— جمعة عناد سعدون (@Jouma_Anad) January 23, 2022

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