أكثر من 50% من الأتراك لا يؤيدون سياسة أردوغان

2022/01/23 | 18:45 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أظهر استطلاع للرأي أجري في تركيا مؤخرا أن 57% من المشاركين فيه، لا يؤيدون سياسة رئيس الدولة رجب طيب أردوغان.وجاء من نتائج الاستطلاع الذي أجراه مركز “ميتروبول” التركي لدراسة الرأي العام والذي نشرت نتائجه اليوم الأحد، أن 40,7% من المستجوبين يرحبون بنهج أردوغان.كما اعتبر غالبية المستجوبين أن تركيا في سياستها الخارجية […]

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